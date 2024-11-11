Карьерный консультант Валинуров рассказал, какие госслужащие могут попасть под сокращение

В нашей стране планируется сократить штат территориальных госорганов на 10% с 1 июля 2025 года. Указанная мера коснется подразделений, где трудятся примерно 400 тыс. человек. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, каких госслужащих ждет сокращение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, сокращение коснется тех, чья работа сегодня автоматизируется, поскольку государство вкладывает весьма большие ресурсы и средства в IT-инфраструктуру и цифровизацию. Так, многие госуслуги можно получать не выходя из дома через приложения на смартфоне. Таким образом, часть сотрудников государственных ведомств, в большей степени выполнявших техническую работу, освобождаются от своих обязанностей.

Эксперт добавил, что при этом госслужащие, попавшие под сокращение, не останутся без работы на фоне ситуации на отечественном рынке труда. Так, они смогут пойти трудиться на заводы, поскольку в данной отрасли ощущается острый кадровый голод.

По его мнению, зарплаты другим сотрудникам станут повышать равномерно, тем не менее в большей степени повышение ждет сотрудников государственных ведомств на руководящих должностях.

Ранее в Госдуме отреагировали на сокращение числа госслужащих в России на 10%.