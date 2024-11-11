«Абсолютно необходимая мера»: в Госдуме отреагировали на сокращение числа госслужащих в России на 10%

Правительство России планирует с 1 июля 2025 года сократить штат государственных служащих в стране на 10%, сообщил «Ъ». Данная мера абсолютно необходима, заявил депутат Госдумы РФ Александр Бородай интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, периодические сокращения госслужащих нужны, потому что любая бюрократическая система имеет тенденцию разрастаться и накапливаться. В пример депутат привел свой опыт командования бригадой.

«В результате возникает структура, когда тех, кто работает, в моем случае, например, непосредственно воюет на ЛБС (линия боевого соприкосновения — прим. ред.), становится меньше, а тех, кто их обслуживает, управляет, несет не основной, а дополнительный функционал, становится все больше и больше. Поэтому периодические сокращения госслужащих — абсолютно необходимая мера», — пояснил Бородай.

Сокращения не позволяют бюрократической машине разрастаться до неимоверных размеров, подчеркнул он.

«Может, и больше, может, 10% — это мало, я не знаю. Тут уж, грубо говоря, как начальство решило. Но то, что сокращение периодически необходимо, я с этим абсолютно согласен», — заключил парламентарий.

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