Карьерный консультант Валинуров считает, что работодателям выгодно быть человечнее с работниками

Современное трудовое взаимодействие в настоящее время находится в регулярном изменении. Важным аспектом данного процесса является взаимодействие между человеком и работодателем, то есть концепция С2С, то есть взаимодействие потребителя с потребителем. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что это такое и на какой стадии развития мы сегодня находимся в данном вопросе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в этом есть инертность самих людей и компаний, то есть вместо постоянного развития они застряли на уровне 20-летней давности.

Эксперт добавил, что самыми востребованными работодателями будут те, кто создает возможности не только для исполнения рабочих обязанностей и традиционного карьерного роста, но и для изменения карьерных треков внутри компании.

По его мнению, что технология взаимодействия С2С применяется уже давно, поскольку взаимодействие на уровне человек-человек было всегда и его станет еще больше. Поэтому на сегодняшний день работодателям выгодно показывать свое человеческое отношение к сотрудникам, делать все, чтобы они работали более эффективно и не увольнялись. Это могут быть любые корпоративные мероприятия, поскольку они направлены на повышение эффективности и показывают определенную командную работу, сплоченный дух.