Каргаполов: Более 22 тысяч россиян посетили Гонконг в 2023 году

Напомним, что до пандемии годовой показатель туристов в городе-государстве КНР превышал отметку в 130 000 человек.

Стало известно, что генеральный консул РФ в Гонконге сделал новое заявление. Так, по словам Анатолия Каргаполова, за первые восемь месяцев текущего года больше 22 000 жителей России посетили город-государство в КНР (Китайская Народная Республика).

Выходит, что количество туристов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в десять раз. А в 2022-ом их число в общей сложности составило около 2 000 россиян, как пишет агентство «РИА Новости». Ситуация улучшилась благодаря открытию границ.

Естественно, в прошлом на это повлияли ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Тогда действовал довольно длительный запрет на туристические поездки в Гонконг. На взаимном турпотоке сказалось и отсутствие прямых рейсов в Российскую Федерацию. Интерес к путешествиям в нашей стране у жителей Гонконга «не угасает», как отметил Каргаполов.