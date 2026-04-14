Карина Щербакова усиливает влияние в мэрии Саратова

В администрации Саратова происходят серьезные кадровые подвижки, которые связывают с фигурой нового руководителя аппарата мэрии Карины Щербаковой. Как сообщили ИА « Взгляд-инфо » информированные источники в муниципалитете, именно она, по сути, курирует кадровую политику в мэрии, несмотря на то что ее собственное назначение прошло незаметно и без публичных анонсов.

Собеседники агентства утверждают, что по протекции Щербаковой должность вице-мэра по благоустройству и развитию городской среды занял Артем Прохоров, входящий в ближний круг доверия Александра Гусева — бывшего заместителя главы администрации Саратова, ранее осужденного условно за злоупотребления при реконструкции Трофимовского моста. Инсайдеры отмечают, что Щербакова плотно знакома с Гусевым и сумела убедить мэра Игоря Молчанова в том, что Прохоров является непревзойденным профессионалом.

Влияние Карины Викторовны распространяется и на финансово емкие муниципальные структуры. По информации источников, в МКУ «Служба административно-хозяйственного обеспечения» сменился руководитель: вместо Аллы Дудиной при содействии Щербаковой был назначен Александр Разин. Один из собеседников агентства прогнозирует, что данное казенное учреждение вскоре займется разработкой проектной документации для реконструкции здания мэрии — высокомаржинального проекта, предполагающего освоение значительных бюджетных средств.

Примечательно, что официальных сообщений ни о назначении самой Карины Щербаковой, ни о смене директора в МКУ мэрия не публиковала. Разин был назначен на должность накануне. Инсайдеры полагают, что Щербакова может превратиться в самого влиятельного кадрового лоббиста в городской администрации.

Карина Щербакова — выпускница РАНХиГС по специальностям «Политология» и «Государственное и муниципальное управление». Она работала в администрации Фрунзенского района, затем в ССЭИ РЭУ имени Плеханова. С июля 2019 по ноябрь 2021 года возглавляла аппарат администрации Октябрьского района при главе Игоре Молчанове, после чего перешла на должность заместителя председателя комитета по культуре мэрии, а затем ненадолго возглавила комитет и вновь вернулась под начало Молчанова.