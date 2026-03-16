«Карлсон» из Балашихи устроил солнечные ванны на крыше: врачи забили тревогу

Весеннее солнце коварно, а желание поймать первые лучи может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с REGIONS напомнил врач-терапевт Константин Недошивин. Поводом для комментария стали кадры, появившиеся в телеграм-канале «В Балашиха | Все новости»: мужчина устроил солярий прямо на скатной крыше многоэтажки, несмотря на лежащий вокруг снег.

На фото видно, что день выдался солнечным, но сугробы любителя ультрафиолета не смутили. Горожане удивились: в прошлом году первые «пляжники» появились в городе только в середине апреля. Здесь же середина марта. Пользователи сети принялись шутить.

«Объяснить этот поступок трудно, потому что даже на крыше солнце не такое уж и жаркое. Поэтому либо он лежит там с января, либо это Карлсон!» — шутят пользователи сети.

Правда, внимательные подписчики разглядели на мужчине страховочный пояс и трос. Возможно, это не экстремал, а сотрудник коммунальных служб, который решил передохнуть после очистки кровли.

Но врач предупреждает: даже короткая передышка на такой поверхности опасна. Константин Недошивин предупредил, что выход на улицу без одежды в текущий сезон крайне опасен для неподготовленных людей. Из-за отсутствия адаптации организм подвержен риску простудных заболеваний и аллергии. Эксперт также подчеркнул, что контакт с холодными поверхностями даже в течение короткого времени может нанести серьезный вред здоровью.

По словам терапевта, закаленные люди действительно могут без вреда находиться на солнце уже в марте. Но лучше выбирать активный отдых: прогулку или пробежку в минимуме одежды. Лежать на промерзшей крыше, даже если очень хочется встретить весну по-особенному, медики все же не рекомендуют.

