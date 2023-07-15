Карлсон одним вопросом вогнал в ступор поддерживающего Украину Пенса

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон во время беседы с кандидатом в президенты США от республиканцев Майком Пенсом затеял спор с политиком из-за Украины. Как известно Пенс неоднократно поддерживал Киев в его противостоянии в Москвой.

Американский журналист в прямом эфире трансляции на Youtube-канале BlazeT припомнил Пенсу его слова, когда тот сетовал, что мол на Украине ощущается нехватка американских танков.

«Вас расстраивает, что у украинцев недостаток американских танков. При этом за последние три года ситуация во всех американских городах ухудшилась. Сядьте за руль, прокатитесь по стране – нет ни одного города, где все налаживается», - прижал к стене Пенса Карлсон.

Далее журналист указал на продолжающуюся деградацию американской экономики, рост в геометрической прогрессии числа самоубийств среди граждан США, а также плачевное положение дел в части преступности и беспорядков в стране.

Суицидов стало больше, в здравоохранении бардак. А вас беспокоит, что у Украины, которую большинство не может даже отыскать на карте и которая получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков – наблюдается недостаток танков. Возникает логичный вопрос: а Соединенным Штатам какое до этого дело?», - поинтересовался журналист.

Аудитория встретила спич Карлсона громкими аплодисментами. Пенс же сначала кивал, а потом, застыв на мгновенье, едва нашелся с ответом, выдавив из себя, что это «не его забота».