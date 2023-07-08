Карлссон: солдаты ВСУ прячутся по норам и в мусоре

Военный корреспондент из RT Влад Андрица узнал от российского бойца об украинских солдатах, которые сидят по подвалам и норам.

Как сообщает российский боец с позывным Карлссон, солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены прятаться под руинами либо же сидеть в мусоре. В противном случае, тех, кто сдает позиции, не мешкая расстреливают. Впрочем, во всех этих подвалах и узких пространствах российские военные продолжают выслеживать украинских бойцов.

Также Карлссон подчеркнул, что по-прежнему целями войск России остаются вражеские группы, что предпринимают попытки ротации на городских окраинах. Для поражения БПЛА противников используют специальные пушки и комплексы. А те дроны, что удалось посадить, разбирают и анализируют каждую деталь.