«Карта «для знакомого» и перевод «на хорошее дело». Пять шагов к уголовному делу, о которых предупредил адвокат

Даже без криминального прошлого любой может превратиться в фигуранта уголовного дела. Поводом часто служат бытовые ситуации: подработка курьером, помощь с оформлением карты или перевод средств по ссылке из чата. Адвокат Юрий Левин в интервью «Газете.Ru» назвал пять главных ловушек.

1. Работа «невидимым» курьером. Заманчивые предложения о быстрой доставке без оформления часто скрывают наркотрафик (ст. 228 УК РФ) или транзит средств мошенников (ст. 159). Исполнитель, считающий себя просто «перевозчиком пакета», в глазах следствия — часть преступной цепи. О содержимом многие узнают лишь из материалов дела.

2. «Аренда» своих реквизитов. Оформление банковских карт или SIM-карт на себя для «нужд знакомого» крайне опасно. Если через эти реквизиты идут украденные деньги или звонки жертвам, их владелец превращается из помощника в пособника.

3. Роль «подставного» директора. Согласие стать номинальным руководителем фирмы за деньги — прямой путь к ответственности за ее действия. Через такие компании обналичивают средства, уклоняются от налогов, а долги и субсидиарную ответственность позже взыщут с того, чья подпись стоит в документах.

4. Финансирование «невидимых» благотворителей. Переводы на счета фондов из анонимных чатов, где нет открытой отчетности, могут быть расценены как финансирование экстремизма или терроризма (ст. 205.1 УК РФ). Достаточно регулярно помогать деньгами, даже из благих побуждений.

5. Любопытство к запретному контенту. Изучение и, особенно, хранение или пересылка экстремистских материалов в интернете — уже состав преступления. Даже один «невинный» сохраненный файл или ссылка могут стать основанием для возбуждения дела.

Общая черта всех схем — человек сознательно становится винтиком в чужом механизме, не задавая вопросов. Сначала это выглядит как простой заработок или помощь, но позже придется отвечать за последствия.

Главный совет эксперта: если вы не можете честно и просто объяснить суть предложения в полицейском участке — сразу отказывайтесь. Не участвуйте в сомнительных схемах, не передавайте свои данные и не финансируйте непрозрачные проекты.

