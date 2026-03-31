Карта холестериновых рисков: какие регионы России нуждаются в усиленной профилактике

Компания Genotek проанализировала более 166 тысяч геномов жителей России и выяснила, как часто встречается защитный вариант гена APOE. Этот вариант помогает снижать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого холестерина». У его носителей уровень ЛПНП оказывается на 18–19% ниже средних показателей, а значит, риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно сокращается, передает « Коммерсантъ ».

Выяснилось, что распределение этого полезного варианта по национальностям неравномерно. Чаще всего он встречается у русских (15,95%), украинцев (15,27%), якутов (14,91%) и белорусов (14,79%). А вот у кабардинцев, черкесов и адыгов защитный вариант зафиксирован лишь в 1,94% случаев, у карачаевцев и балкарцев — в 1,64%. Таким образом, эти народы находятся в группе повышенного риска по накоплению «плохого холестерина».

Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные важны для профилактики нарушений липидного обмена и для персонализированного подхода к лечению. Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов отметил, что системе здравоохранения необходимо знать, в каких регионах защитный вариант гена распространен слабее, чтобы правильно распределять ресурсы и усиливать профилактические меры.

Медицинский директор «Genotek Здоровье» Федор Киреев добавил, что «благоприятная генетика» — лишь один из многих факторов. Гораздо большее значение имеют здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и систематический контроль липидного профиля.

Справка: Ген APOE кодирует белок аполипопротеин E, который участвует в транспорте липидов в крови. Некоторые его варианты ассоциированы с более низким уровнем «плохого холестерина» и снижением риска атеросклероза.