Карта Петербурга изменилась: Беглов подписал важное постановление

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий двум проездам во Фрунзенском районе. Один из них назвали в честь исторической слободы, другой — в честь расположенного поблизости спортивного объекта, пишет ТАСС.

Власти Санкт-Петербурга официально присвоили наименования двум безымянным проездам, расположенным во Фрунзенском районе города. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов, о чем сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно постановлению, проезд, который проходит от Лиговского проспекта вдоль линии Витебского направления железной дороги, теперь официально именуется Московско-Ямским проспектом. Выбор названия связан с историческим контекстом: в XVIII столетии на этом месте у Лиговского канала располагалась Московско-Ямская слобода. Именно через этот район проходил путь на Москву в первые годы существования города на Неве.

Второй проезд, соединяющий Пражскую и Софийскую улицы, получил название Хоккейная улица. Причиной для такого решения стала близость к Академии хоккея имени прославленного спортсмена Валерия Харламова. В планах городских властей — возведение в этом районе дополнительного ледового комплекса, предназначенного для занятий детской хоккейной школы.