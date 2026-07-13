В ходе форума Общероссийского народного фронта «Все для Победы» президент России Владимир Путин заявил о неизбежной победе страны и совершенствовании вооруженных сил. Глава государства также подвел итоги 15-летней деятельности движения, отметив его высокую эффективность. Об этом пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что русофобская часть коллективного Запада продолжает борьбу с Россией, однако страна движется вперед и добивается успехов. Вооруженные силы РФ, по его словам, постоянно совершенствуются, что является залогом достижения целей специальной военной операции. Президент отдельно выделил работу активистов ОНФ, которые, по его мнению, всегда находятся на острие ключевых проблем, стоящих перед государством.

Глава государства также акцентировал важность обратной связи с гражданами. Он назвал ее чрезвычайно значимой для страны и пояснил, что поручения президента не являются пустыми словами — они рождаются из обращений людей. «Душа ребенка и формирование его взглядов — самое важное», — заявил Путин, говоря о воспитании подрастающего поколения.

Ранее народный артист РФ Лепс признался, что имеет долг в размере $18 млн.