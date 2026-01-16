Карта в чужих руках: как желание помочь родне может обернуться уголовным делом

Кандидат юридических наук Марина Пронина в беседе с изданием 360.ru предупредила граждан о возможных правовых последствиях передачи своей банковской карты родственникам, включая супругов и детей. По ее словам, такая практика является нарушением договора с банком, так как даже близкий человек с точки зрения финансового учреждения считается третьим лицом.

Эксперт пояснила, что если ситуация станет предметом рассмотрения правоохранительных органов, они будут оценивать цель, с которой карта была передана. Если родственник использовал ее для бытовых расходов, таких как покупка продуктов или оплата коммунальных услуг, это не повлечет наказания.

Однако, если будет установлено, что карта была передана без ведома владельца для проведения неправомерных финансовых операций с получением вознаграждения, это может образовать состав уголовного преступления, связанного с дропперством.

Для минимизации рисков Пронина рекомендовала оформить на родственника дополнительную карту, привязанную к основному счету, либо нотариальную доверенность, дающую право совершать операции от имени владельца счета. Наиболее простым и безопасным способом передачи денег она назвала банковский перевод, который не требует дополнительных документов и не несет правовых рисков.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в 2025 году в рамках борьбы с дропперами банк вернул клиентам 3,5 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

