Картинная галерея «Дом Озерова» в Коломне пополнилась творчеством известной художницы

Ирина Алавердова — член Союза художников России и Ассоциации художников Франции. Слава о ней распространилась далеко за пределы области и страны. Выставки как в России, так и за рубежом. За свой творческий путь мастерица заработала множество наград, среди которых можно отметить медали Международного благотворительного общества «Меценаты столетия», ЕАЕН «Леонардо да Винчи», В. Гете и др.

Основное направление художницы — живопись, выполненная в технике масляная пастель. Чарующие, яркие и интересные работы теперь будут представлены в Коломенской галерее «Дом Озерова». В фонд передали более ста произведений, мемориальные предметы и книги. Учреждение сможет наравне с другими известными музеями и галереями похвастаться творческой коллекцией Алавердовой.

Отметим, что работы Ирины Робертовны также хранятся во Владимиро-Суздальском государственном музее-заповеднике, Российском фонде культуры, Музее современного искусства и частных собраниях, причем не только в РФ, но и таких странах как Франция, Англия, США, Швейцария, Монако, Чехия и многих других.