Картофельные баррикады в сердце ЕС: фермеры блокируют Брюссель в знак протеста против сделки с Mercosur

Брюссель столкнулся с масштабной акцией гражданского неповиновения, инициаторами которой стали аграрии из всех 27 государств-членов Евросоюза.

В знак решительного протеста они буквально заблокировали улицы столицы ЕС, вывалив тонны картофеля, овощей и других сельхозпродуктов. Дорожное движение в ключевых точках города было парализовано, а по сообщениям прессы, некоторые автомобили увязали в импровизированных «овощных завалах».

Местные жители, проявляя практичность, не остались в стороне от необычного события. Многие жители Брюсселя вышли на улицы, чтобы собрать неповрежденные овощи, превратив политический протест в неожиданный источник бесплатных продуктов.

Причиной столь радикальных действий стало резкое несогласие европейского аграрного сообщества с планами Брюсселя по заключению соглашения о свободной торговле с Mercosur (общим рынком стран Южной Америки). Фермеры опасаются, что либерализация импорта приведет на европейский рынок поток более дешевой сельхозпродукции, которая не соответствует строгим экологическим и производственным стандартам ЕС. По их мнению, такая сделка поставит под удар конкурентоспособность и будущее тысяч европейских фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось о том, что фермеры заблокировали Брюссель тракторами во время саммита ЕС по Украине.