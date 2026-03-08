Картонка в храме спасет: священник дал неожиданный совет для православных

Протоиерей Андрей Ефанов дал практические советы верующим о земных поклонах. Он рекомендовал брать с собой картонку, если мешает боязнь испачкать одежду, и напомнил, что главное в поклоне — намерение, а не мнение окружающих. Протоиерей Андрей Ефанов разъяснил ситуацию журналу « Фома ».

Настоятель храма и журналист протоиерей Андрей Ефанов в беседе с изданием «Фома» затронул тему, волнующую многих прихожан. Он разъяснил, насколько обязательны земные поклоны во время богослужения и как поступать, если физические условия мешают их совершить.

Священнослужитель подчеркнул, что земные поклоны являются важнейшей составляющей постной молитвы, в том числе при чтении покаянной молитвы Ефрема Сирина дома. Однако ключевое значение имеет не само телодвижение, а внутренний намерения человека. Греховность или праведность поступка определяется исключительно мотивом.

Отец Андрей дал конкретные рекомендации для ситуаций, когда верующий не может опуститься на колени. Если в храме слишком тесно и существует риск задеть соседей, правильнее остаться стоять. В будущем стоит выбирать места с большим свободным пространством. Если же причина кроется в нежелании испачкать одежду, священник посоветовал брать с собой простые подручные средства — пакет или кусок картона.

Особое внимание протоиерей уделил случаям, когда человек стесняется совершить поклон из-за страха перед осуждением окружающих. Такое состояние, по его словам, требует исповеди. Ложный стыд не должен становиться преградой между душой и Творцом. Батюшка напомнил важную истину: верующий преклоняет колени не перед прихожанами, а перед Господом. Земной поклон служит выражением глубочайшего смирения перед божественной волей. В отношениях с Богом людское мнение не должно иметь решающего значения.