Карту заблокируют мгновенно: за какую ошибку миллионы уже поплатились блокировкой

Эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг предупредила россиян о действиях, которые могут спровоцировать блокировку банковских карт. В первую очередь финансовые организации обращают внимание на резкую смену геолокации клиента, пишет Лента.ру.

Специалист привела пример: если человек час назад расплачивался в кофейне возле дома в Москве, а затем совершает оплату за бензин на трассе под Казанью, это почти гарантированно вызовет вопросы у службы безопасности банка. Также подозрение вызывают внезапные крупные переводы физическим лицам, особенно если до этого владелец карты годами пользовался ей только для оплаты жилищно-коммунальных услуг и такси.

В зоне риска и цепочки мелких платежей, а также попытки перевести все средства на новый счет. Покупки на сомнительных интернет-площадках, например в онлайн-казино, банк может расценить как рискованные и заблокировать карту. В случае блокировки эксперт рекомендует незамедлительно связаться с кредитной организацией по телефону горячей линии и строго следовать инструкциям оператора.

Чтобы избежать неприятностей, Розенберг посоветовала подробно указывать назначение каждого платежа, например «возврат долга» или «оплата ремонта». Оперативное реагирование на запросы банка, сохранение подтверждающих документов и своевременное обновление персональных данных помогут снизить риски. Эксперт особо подчеркнула, что попытки обмануть систему, такие как дробление крупной суммы на множество мелких переводов, банковские алгоритмы однозначно классифицируют как признаки отмывания денег. Кроме того, она призвала разделять личные и бизнес-финансы.