Карты «Стрелка» в Клину с сентября оформили уже почти 1500 учащихся

В городском округе Клин с начала этого учебного года за получением транспортной карты «Стрелка» обратились уже 1448 учащихся образователных учреждений. Об этом рассказала директор МАУ «МФЦ» г. о. Клин Ирина Брусанова.

По ее словам, заявителям достаточно оформить заявку через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Это возможно сделать самостоятельно или обратиться за помощью в Цифровую зону МФЦ, где наши консультанты подскажут как правильно оформить заявление» - сказала Брусанова.

Добавим, что в рамках услуги «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» можно получить единую транспортную карту учащегося или единую транспортную карту «учащегося сельской местности», а также подтвердить получение различных льгот, разблокировать карту, восстановить защитный код для любого типа карты «Стрелка», обменять неработоспособную карту «Стрелка», и произвести активацию льготы на проезд на банковской карте «МИР».