Карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей

США обновили санкционный список в отношении России, и карты UnionPay от Тинькофф Банка, а также банк «Солидарность» попали в жесткий SDN-список. Он предполагает, что карты в ближайшее время могут перестать работать за границей.

В самом банке также сообщили о сложившейся ситуации: действительно, работа карт за границей будет прекращена в ближайшее время (речь идет в некоторых случаях о 20 июля, в других - 21 июля). При этом карты будут работать точно в России, а также уточняется еще список зарубежных стран, где их все-таки смогут принять.

Тем жителям России, которые сейчас находятся за границей, рекомендовано снять наличные средства в срочном порядке.