Кашира 27 июля масштабно отпразднует День города

В субботу, 27 июля, в городском округе Кашира пройдут праздничные мероприятия, посвященные 668-летие со дня образования города. Для жителей и гостей Каширы подготовили яркую программу.

«Уважаемые каширяне и гости города! Приглашаем Вас посетить празднование Дня города, зарядиться положительными эмоциями и вместе отметить 668-летие любимой Каширы. Встретимся на празднике!» — отметили в Администрации городского округа Кашира.

Праздничные мероприятия будут проходить на протяжении всего субботнего дня с утра и до вечера. На набережной Оки состоится незабываемое водное шоу и увлекательная концертная программа. Будут функционировать ярмарки, творческие площадки и выставки.

В Кашире-1 традиционно ожидается шествие трудовых коллективов.

Не менее масштабно состоится празднование в микрорайоне Кашира-2. В Городском парке организаторы проведут развлекательные и спортивные мероприятия. На стадионе «Энергетик» в вечернее время суток запланирован концерт, в котором примут участие российские звезды. Финальной частью празднования станет неоновое шоу.