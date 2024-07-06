Кашира будет городом-побратимом белорусского Клецка еще в течение пяти лет
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Соглашение побратимства между Каширой и белорусским Клецком продлили еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Его подписали глава городского округа Кашира Михаил Шувалов и председатель исполнительного комитета Клецкого района Юрий Карлович в Клецке.
Данный документ предполагает интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и иных направлениях деятельности.
Кроме того, Михаил Шувалов вместе с Юрием Карловичем посетил предприятия Клецка и высоко оценил качество продуктов питания местных производителей.
По словам директора каширской школы №9 Светланы Калиновской,
укрепления дружеских отношений с иными государствами требует само время. Она подчеркнула, что объединение всегда дает силу, так как таким образом можно преодолеть любые испытания.