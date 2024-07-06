Кашира будет городом-побратимом белорусского Клецка еще в течение пяти лет

Соглашение побратимства между Каширой и белорусским Клецком продлили еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его подписали глава городского округа Кашира Михаил Шувалов и председатель исполнительного комитета Клецкого района Юрий Карлович в Клецке.

Данный документ предполагает интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и иных направлениях деятельности.

Кроме того, Михаил Шувалов вместе с Юрием Карловичем посетил предприятия Клецка и высоко оценил качество продуктов питания местных производителей.

По словам директора каширской школы №9 Светланы Калиновской,

укрепления дружеских отношений с иными государствами требует само время. Она подчеркнула, что объединение всегда дает силу, так как таким образом можно преодолеть любые испытания.