Кашира готовится к празднованию Дня города: город преобразится благодаря ярким краскам

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 25 и 26 июля. Флаги, символизирующие юбилей, будут установлены на улицах Стрелецкой, Пушкарской, а также в районе Кашира-2 и украсят фонарные столбы.

Директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин подчеркнул:

«Ежегодно наша родная Кашира преображается ко Дню города. Главная задача — создать яркий, торжественный образ Каширы, который будет способствовать формированию праздничного настроения у жителей и гостей города. При этом обязательно будет подчеркнута многовековая история города и его выдающихся жителей».

По информации организаторов, гостей и жителей города ждет насыщенная программа, включающая в себя разнообразные мастер-классы, тематические выставки, интерактивные игры для всех возрастов и молодежные зоны. Также запланированы ярмарки, спортивные состязания и выступления творческих коллективов округа, а также звезд российской эстрады.