Кашира готовится к торжествам в честь Дня города

Вскоре жители Каширы смогут отметить свой главный праздник – День города. В этом году городу исполняется 669 лет, что делает его одним из старейших в регионе. Жителей и гостей ждет масштабное и запоминающееся празднование, охватывающее все районы Каширы.

Уже 25 июля на живописной набережной Оки прозвучат выступления солистов, вокальных и танцевальных коллективов из близлежащих округов. Также будут доступны интерактивные зоны для развлечений и увлекательные творческие занятия.

Кульминацией праздничной программы станет суббота, 26 июля. В районе Кашира-1 будет развернута ярмарка, где местные производители представят свою продукцию. Посетителей ждут выставки, конкурсы, викторины, а также развлекательная программа, созданная специально для юных каширян. Завершит день выступление местных артистов.

В районе Кашира-2 события будут проходить на территории городского парка и возле Дворца спорта «Юбилейный». Здесь пройдут спортивные состязания, мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, развлекательные игры и концерты. Аттракционы и праздничные торговые точки порадуют разнообразием предложений, а у сцены в сквере имени Генерала Белова у АТС пройдёт романтический танцевальный вечер.

Центральная праздничная площадка, расположенная на стадионе «Энергетик», распахнется в 18:00. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы города, а также известные группы «Партизан FM» и «GAYAZOV$ BROTHER$».

Вход свободный, возрастное ограничение – 0+.