Кашира: масштабная модернизация ГРЭС идет полным ходом

Программа обновления тепловых электростанций, инициированная Президентом и Правительством Российской Федерации, дала старт глубокой модернизации Каширской ГРЭС, которая началась 10 сентября 2021 года.

В настоящее время станция переживает период значительного переосмысления и фактически перестраивается с нуля, демонстрируя активную строительную площадку.

Ключевым направлением работ является возведение двух дублирующих энергоблоков общей мощностью 900 МВт. В их основе лежат газотурбинные установки ГТЭ-170.1, разработанные компанией АО «Силовые машины» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Эта турбина стала первой в России, получившей статус инновационного энергетического оборудования и прошедшей успешные заводские испытания. После завершения монтажа, пусконаладочных работ и комплексных испытаний, будут подтверждены ее эксплуатационные характеристики.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Роман Титов, директор ОП «Кашира» «Интер РАО Инжиниринг», подчеркивает, что все устанавливаемое оборудование имеет российское происхождение, отличается высокой производительностью и инновационным подходом.

«Впервые в России на нашей ГРЭС мы монтируем парогазовые установки большой мощности полностью отечественного производства. Всего на ГРЭС будут установлены два блока турбин. Каждый состоит из двух газовых и одной паровой и обеспечивает мощность 454 МВт (мегаватт). Общая установленная мощность электростанции составит 907 МВт» — подчеркивает Роман Владимирович.

Параллельно с возведением основных блоков ведутся работы по монтажу вспомогательного оборудования, включая четыре котла-утилизатора, четыре дымовую трубу, рециркуляционные электрические насосы (РЭН), циркуляционные трубопроводы и обвязку вспомогательного оборудования. Также ведутся работы по подготовке фундаментов для вспомогательных сооружений, а также начался монтаж секций градирни и тепло-холодного склада.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]