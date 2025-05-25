Кашира: масштабная модернизация ГРЭС идет полным ходом
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Программа обновления тепловых электростанций, инициированная Президентом и Правительством Российской Федерации, дала старт глубокой модернизации Каширской ГРЭС, которая началась 10 сентября 2021 года.
В настоящее время станция переживает период значительного переосмысления и фактически перестраивается с нуля, демонстрируя активную строительную площадку.
Ключевым направлением работ является возведение двух дублирующих энергоблоков общей мощностью 900 МВт. В их основе лежат газотурбинные установки ГТЭ-170.1, разработанные компанией АО «Силовые машины» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Эта турбина стала первой в России, получившей статус инновационного энергетического оборудования и прошедшей успешные заводские испытания. После завершения монтажа, пусконаладочных работ и комплексных испытаний, будут подтверждены ее эксплуатационные характеристики.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Роман Титов, директор ОП «Кашира» «Интер РАО Инжиниринг», подчеркивает, что все устанавливаемое оборудование имеет российское происхождение, отличается высокой производительностью и инновационным подходом.
«Впервые в России на нашей ГРЭС мы монтируем парогазовые установки большой мощности полностью отечественного производства. Всего на ГРЭС будут установлены два блока турбин. Каждый состоит из двух газовых и одной паровой и обеспечивает мощность 454 МВт (мегаватт). Общая установленная мощность электростанции составит 907 МВт» — подчеркивает Роман Владимирович.
Параллельно с возведением основных блоков ведутся работы по монтажу вспомогательного оборудования, включая четыре котла-утилизатора, четыре дымовую трубу, рециркуляционные электрические насосы (РЭН), циркуляционные трубопроводы и обвязку вспомогательного оборудования. Также ведутся работы по подготовке фундаментов для вспомогательных сооружений, а также начался монтаж секций градирни и тепло-холодного склада.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
«Выдача мощности от модернизированной электростанции начнется с 1 января 2028 года. Оборудование, которое будет использоваться для генерации электрической энергии, - газовые и паровые турбины, генераторы, трансформаторы — все отечественного производства. Начался монтаж основного оборудования, необходимого для выработки электрической энергии. Газовые и паровые турбины, котлы-утилизаторы, трансформаторы, генераторы. Сейчас глобальная энергомашиностроительная компания «Силовые машины» изготавливает для нас вторую газовую турбину. Всего же для нашей ГРЭС будет изготовлено 6 турбин» — рассказал Дмитрий Ворожеев, директор Каширской ГРЭС.