Кашира: в поселке Ледово капитально отремонтировали дорогу по просьбе жителей
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
С использованием нескольких КамАЗов с песком и щебнем улица Кржижановского в поселке Ледово городского округа Кашира приобрела достойный вид.
В этом году запланировано отремонтировать 34 муниципальных автомобильных дороги с заменой грунта на щебень. Это на треть превышает показатели 2024 года. Общая площадь работ составит более 90 000 квадратных метров.
«Ремонт дорог и благоустройство территории — основные темы, которые волнуют жителей округа. Мы внимательно прислушиваемся к их мнению и стремимся оперативно решать возникающие вопросы», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Игорь Киселев.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность темы дорожного хозяйства, указав на необходимость дополнительного разъяснения некоторых аспектов для жителей.
«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Андрей Воробьев.