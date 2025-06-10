Кашира: в поселке Ледово капитально отремонтировали дорогу по просьбе жителей

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

С использованием нескольких КамАЗов с песком и щебнем улица Кржижановского в поселке Ледово городского округа Кашира приобрела достойный вид.

В этом году запланировано отремонтировать 34 муниципальных автомобильных дороги с заменой грунта на щебень. Это на треть превышает показатели 2024 года. Общая площадь работ составит более 90 000 квадратных метров.

«Ремонт дорог и благоустройство территории — основные темы, которые волнуют жителей округа. Мы внимательно прислушиваемся к их мнению и стремимся оперативно решать возникающие вопросы», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Игорь Киселев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность темы дорожного хозяйства, указав на необходимость дополнительного разъяснения некоторых аспектов для жителей.