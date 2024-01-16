Каширянам предложили пять мест для крещенских купаний

Один из самых главных христианских праздников, Крещение Господне, пройдет в ночь с 18 по 19 января. Власти города определили места, где православные жители смогут провести важный традиционный ритуал: купание в проруби.

Места были выбраны в соответствии с требованиями безопасности. Располагаться проруби будут по пяти адресам.

Первую локацию можно найти на улице Коммуны, неподалеку от 31 дома. Там расположена купель в честь святого Пантелеймона, известного великомученика и целителя.

Вторую купель открыли в Колодезном переулке близ Успенского собора.

Третья прорубь доступна на роднике в деревне Хитровка, а четвертая — в поселке Большое Руново рядом с Преображенским храмом.

Пятое место для омовения находится возле церкви Флора и Лавра.

Участникам христианских купаний предоставят обогрев, настилы и организованные подходы к воде для погружения. Рядом будут дежурить медики, спасатели и правоохранители.