Каширяне активно принимали участие в акции «Тотальный диктант»

Школа № 2 была выбрана в качестве основной площадки для проведения акции. Участниками стали представители общественных организаций, школьники и родители. Авторство выбранного в этом году текста принадлежит уральской писательнице Анне Матвеевой.

«Акция «Тотальный диктант» направлена на повышение статуса русского языка — символа нашей государственности. А кроме того, это хороший способ проверить свою грамотность. Такие диктанты прошли в нескольких наших школах», — подчеркнул начальник Управления образования городского округа Кашира Владимир Марухин.

Отметим, что в этом году диктант написали в 20-ый раз. Цель акции — показать, что каждый человек должен быть грамотным вне зависимости от возраста, профессиональной деятельности или образа жизни. Организаторы предлагают желающим проверить уровень знаний и расширить кругозор. Жители многих городов различных регионов России принимали участие в акции, как в очном формате, так и дистанционно.