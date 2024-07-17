Каширяне масштабно отпразднуют День города на набережной Оки

В период с 26 по 27 июля на территории городского округа Кашира пройдут праздничные мероприятия, приуроченные 668-летию города.

Торжественные мероприятия пройдут на разных городских площадках. В субботу, 27 июля, на недавно благоустроенной набережной пройдет ярмарка «Каширская благодать», краткий и увлекательный обзор истории города, творческие мастер-классы. Для красивых фото на память для горожан и гостей Каширы обустроят специальные зоны. На ярмарке свою продукцию представят местные предприятия, сотрудники которых подготовили творческую программу.

Сотрудники Каширского краеведческого музея познакомят гостей праздника с историей города. Для фотоэкскурсии используют материалы из фондов музея об истории и знаменитых земляках.

График торжественных мероприятий был согласован Главой округа Михаилом Шуваловым на очередном расширенном оперативном совещании. Глава муниципалитета отметил, что праздник пройдет масштабно.

«Одна из ключевых задач – подготовка ко Дню города. Праздник будет масштабным. Проведем его в два дня – 26 и 27 июля. В первый день проведем праздничный концерт с награждением наших жителей. А второй «откроем» молебном о граде, продолжим шествием, ярмаркой на набережной, гуляниями, флайборд-шоу в Кашире-1. А в Кашире-2 в этот день также будет организована яркая программа, которая завершится концертом и неоновым шоу», — отметил Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Планируется, что праздник посетят делегации из городов-побратимов – Клецка Республики Беларусь и Каширы Воронежской области.