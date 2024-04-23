Каширянин Ефим Карапетов стал лауреатом музыкально-теоретической олимпиады

Мероприятие прошло в городском округе Коломна, в Первом Московском областном музыкальном колледже. В олимпиаде приняли участие каширяне, которые являются воспитанниками Детской музыкальной школы.

«В номинации «Музыкально-теоретические дисциплины» дипломом Лауреата II степени награжден Ефим Карапетов. Также участниками олимпиады стали Александр Лескин и Анна Зограбян (преподаватель: Татьяна Алексеевна Булгакова)», — информирует администрация городского округа Кашира.

Администрация городского округа Кашира поздравляет Ефима Карапетова с победой и благодарит всех участников, кто принял участие в олимпиаде. Подобные мероприятия оказывают положительное влияние на молодое поколение Каширы.

Тематическая олимпиада учреждена Министерством культуры и туризма Московской области.

Ранее мы сообщали о спортивных достижениях юных жителей округа. Так, на турнире по дзюдо каширяне завоевали одиннадцать медалей, а самбисты получили возможность представить городской округ Кашира на первенстве ЦФО России.