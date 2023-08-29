Каширянка стала участницей Молодежного историко-культурного форума «Истоки»

С 5 июля по 23 августа в Псковской области прошел молодежный историко-культурный форум «Истоки» платформы Росмолодежь.

В пятом заезде «Школа молодого патриота» приняли участие более двух сотен человек из разных регионов страны. Одной из них стала ученица каширской школы Ольга Петрикеева.

В рамках мероприятия юные россияне могли посещать мастер-классы историко-культурной направленности, экскурсии, а также принять участие в благоустройстве территории, на которой проходил форум. Главной задачей стала разработка предложений по созданию детского совета «Истоков» и для формирования Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года.

В социальных сетях администрации городского округа Кашира подчеркнули положительный эффект от того, что молодежь включена в решение важнейших задач по развитию России и с удовольствием участвует в этом процессе.