Каширская больница пополнилась новыми кадрами

Во взрослой поликлинике микрорайона Кашира-2 начал работу доктор-онколог Иван Ткаченко. До этого он получил отличное многоступенчатое медицинское образование в разных высших учебных заведениях и хороший опыт в сфере здравоохранения.

Как уверен сам новый член штата Каширской больницы, работа врача-онколога особая. Он должен не только выбрать правильный курс лечения разных видов рака, но и морально поддерживать пациента с тяжелым заболеванием. Теперь он будет помогать жителям Каширы, которые борются с онкологией, преодолеть болезнь и вернуться в здоровой и счастливой жизни после тяжелых процедур и изнуряющего лечения.

Напомним, что за 2023 годы в Каширскую больницу трудоустроились почти три десятка новых сотрудников. В их числе и врачи-специалисты: оториноларинголог, эндокринолог, кардиолог.