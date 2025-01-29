Каширская больница пополнилась передвижным рентген-аппаратом нового поколения

Современный отечественный рентген-аппарат передвижного типа будет использоваться в хирургическом корпусе Каширской больницы. Это позволит врачам проводить исследования в операционных и палатах, в том числе с тяжелыми пациентами, которые не могут двигаться самостоятельно.

Как рассказала заведующая рентгенологическим отделением Галина Любимова, аппарат «РЕНЕКС» прост в использовании и обладает цифровыми возможностями. Теперь нет необходимости иметь пленку и проявку. Изображение врачи будут видеть на экране в режиме реального времени. Достаточно лишь подождать 2-3 секунды для проявления снимка на дисплее. Примечательно и то, что заснятое можно будет редактировать, делать более контрастным. Все врачи прошли обучение и умело пользуются новым оборудованием.

«Мы отказались от пленочных технологий и полностью перешли на цифровую диагностику», — отметила Галина Любимова.

Беспокоиться, что снимок пропадет не приходится: все отправляется на сервер и хранится там. При этом база снимков доступна и для других специалистов во всех медучреждениях Подмосковья, включая МОНИКИ. Это позволяет при необходимости получить консультацию в других больницах, в том числе и привлекая узких специалистов.

Отметим, что рентгенологическое отделение хирургического корпуса Каширской больницы принимает до 100 пациентов каждый день. Год назад помещения здания обновили для удобства и комфорта жителей.