Каширская больница продолжает объезжать отдаленные районы округа

Каширская больница проводит выездные приемы в отдаленных районах муниципалитета, чтобы дать возможность жителям пройти профилактические осмотры у специалистов.

Подобные программы позволяют каждому жителю городского округа Кашира иметь доступ к качественной медицине и консультациям профильных врачей. Так, к хирургу, урологу, стоматологу и на процедуру ультразвуковой диагностики уже попали жители Барабаново.

Врач-уролог осмотрел восемь пациентов, стоматолог и хирург более десяти, а к специалисту по ультразвуковой диагностике попали два десятка человек.

Ранее на территории каширской деревни Андреевскую обновили детскую площадку. Теперь для самых маленьких жителей поселения доступны 150 «квадратов», где расположили все необходимое для веселого и безопасного времяпрепровождения ребят на улице.