Каширская народная дружина получила новый автомобиль для усиления патрулирования

Церемония вручения состоялась при участии инспектора 4-го отдела Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Надежды Горбуновой, администрации округа, депутатского корпуса и сотрудников полиции.

Новый автомобиль значительно расширит возможности добровольных помощников полиции — дружинники смогут охватывать большие территории при патрулировании и оперативно реагировать на происшествия. Ключи от транспортного средства были вручены исполняющему обязанности командира народной дружины Александру Коценко.

Роман Пичугин выразил благодарность добровольцам за их вклад в обеспечение правопорядка. Народная дружина Каширы, созданная в 2018 году, активно сотрудничает с местным отделом МВД. Еженедельно дружинники участвуют в рейдах по охране общественного порядка, профилактике травматизма на железной дороге, а также обеспечивают безопасность во время массовых мероприятий.