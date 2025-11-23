Каширская школа №7 обошла столичные гимназии в рейтинге

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа Кашира стала лауреатом общероссийского проекта «Знак качества для образовательных организаций». Проект реализуется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с Федеральным институтом оценки качества образования.

В рейтинг лучших образовательных учреждений Московской области вошли 107 школ, из которых 30 организаций отмечены знаком качества в категории «Высокие образовательные результаты». Критериями оценки стали объективность проведения оценочных процедур и профессиональный уровень педагогического состава.

Проект направлен на обеспечение прозрачности системы образования и стимулирование профессионального развития работников сферы образования. Отбор проводился на основе анализа образовательных результатов и методик оценки знаний учащихся.