Каширские добровольцы снова везут тепло на передовую

Каширские волонтеры организовали очередную отправку гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С момента предыдущего визита прошло ровно 30 дней, за которые был собран объемный груз, сформированный на основе прямых заявок от военнослужащих.

Ключевой позицией в новой партии помощи стали эвакуационные тележки. После подтверждения их высокой практической значимости в первых партиях, волонтеры изготовили и передали дополнительное количество этих средств. Производство и доставка были организованы при административной поддержке окружной администрации и с привлечением местных активистов, включая ветеранские организации.

Помимо тележек, спрос на которые был зафиксирован и в других подразделениях, груз включал средства связи, энергоснабжения и обогрева. Ветераны Отдела МВД России по городскому округу Кашира выполнили отдельный запрос, передав в части несколько бензопил.

Для военнослужащих, дислоцированных западнее Донецка, была подготовлена специальная партия помощи, включавшая более 30 утепленных спальных мешков.

Значительная часть миссии была посвящена моральной поддержке. Члены волонтерского отряда «ZOV сердца» из микрорайона Кашира-8 доставили для бойцов индивидуальные посылки, письма и символические подарки от жителей округа.

Доставку груза обеспечивала делегация в составе руководителей основных каширских общественных объединений. В поездке участвовали координатор Фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Зотов, председатель Совета ветеранов ОМВД Алексей Гурлев, руководитель Фонда содействия развитию округа Кристина Рожкова и руководитель отряда «ZOV сердца» Елена Буравцева.

Маршрут включал донецкое и луганское направления. Мы посетили земляков из Никулино, Ожерелья, Каширы-2, Кокино и Пурлово на девяти точках дислокации. Весь груз был специально подготовлен для зимних условий, сообщила подробности координатор поездки Кристина Рожкова.

Уже на следующий день волонтеры начали формировать список необходимого для следующей отправки, на этот раз предназначенной для одного из военных госпиталей. Работа продолжается в непрерывном режиме, и уже запланирована предновогодняя поездка с праздничными подарками и поздравлениями для военнослужащих.