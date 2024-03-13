Каширские долголеты раскрыли школьникам секреты приготовления вкусных блинов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Интересное и вкусное мероприятие провели в школе №4 городского округа Кашира 12 марта. Участники клуба «Активное долголетие» научили детей готовить традиционные масленичные блины.
Ученицы шестого класса радушно встретили доголетов Каширы, которые пришли раскрыть секреты приготовления душистых блинов на Масленицу. Благодаря гостям подрастающее поколение смогло узнать все нюансы выпекания лакомства, а заодно отведать его после мастер-класса.
Девочки под руководством учителя технологии Ольги Сергеевны Донских показали свои кулинарные способности, угостив гостей блинами со сгущенкой и вареньем. В это время за чашкой чая участники «Активного долголетия» общались со школьниками, рассказывая про программы, в которых участвуют. Каширских детей и их преподавателей пригласили в совместный проект «Связь поколений».
Напомним, что «Активное долголетие» было запущено в Московской области в рамках национального проекта «Демография», а также регионального проекта «Старшее поколение». Проект помогает пожилым людям оставаться активными, вести здоровый образ жизни и передавать свой ценный опыт младшему поколению.