Каширские школьники пообщались с ветеранами боевых действий

Почетные гости посетили Барабановскую школу в городском округе Кашира. Дети смогли узнать больше о военной службе, героизме и смогли задать разные вопросы.

Урок просвещения устроили ветераны боевых действий Михаил Викторович Ануров и Алексей Анатольевич Сергеев из Каширского районного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана». Представители этой общероссийской организации пришли к ученикам 5-11 классов.

Встречу провели в актовом зале. В процессе общения ветераны поговорили на тему служения Отечеству, а также подлинном героизме солдат России. Михаил Ануров вспоминал время службы в Афганистане. Алексей Сергеев рассказывал про службу в составе сводных отрядов ОМОН. Сам он является ветераном боевых действий на Северном Кавказе.

Дети слушали истории внимательно и с большим интересом. Школьникам дали возможность сфотографироваться с ветеранами, задать им вопросы и узнать больше о военной службе, патриотизме, родине и многом другом.