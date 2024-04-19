Каширские школьники приняли участие в экологической конференции «Край, в котором мы живем»

В Малинской средней общеобразовательной школе городского округа Ступино прошла муниципальная открытая экологическая конференция «Край, в котором мы живем».

Участниками мероприятия стали школьники образовательных организаций городских округов Ступино и Кашира. Организацией конференции занимался Михневский детско-юношеский центр, который проводит подобные мероприятия на регулярной основе.

Каждый участник выбрал конкретный профиль, в рамках которого представил итоги своего исследования. Так, школьники занимались проектами, посвященными лесной тематике. Молодое поколение заинтересовано в натуральной продукции. Это стало ясно после презентации работ о воздействии нитратов на овощи, которые выращивают на приусадебных участках. В некоторых работах поднималась актуальная проблема современного общества — загрязнение окружающей среды и качество ТБО. В рамках экологической конференции функционировали классы-студии.

Мероприятия подобного формата позволяют подросткам расширить знания и найти им практическое применение. Они формируют активную жизненную позицию по экологическим проблемам, мотивируют заниматься учебно-исследовательской деятельностью, оказывают помощь в выборе будущей профессии.