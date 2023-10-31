Каширские спортсмены привезли «золотую» и «бронзовую» медали с турнира по бодибилдингу

Общество
пресс-служба администрации г.о Кашира

Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]

В октябре в Москве состоялся турнир «Grand Prix Inferno» Федерации современного бодибилдинга и фитнеса, в котором приняли участие инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов и его ученик Павел Копаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По итогам турнира, Павел Капаев занял первое место в номинации «Бодибилдинг», а Олег Дедов стал бронзовым призером в номинации «Классик физик».

Призовой фонд турнира составил более одного миллиона рублей.

«Поздравляем Олега и Павла с высокими результатами, желаем дальнейшего совершенствования и побед!», — добавили в администрации.

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