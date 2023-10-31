Каширские спортсмены привезли «золотую» и «бронзовую» медали с турнира по бодибилдингу

В октябре в Москве состоялся турнир «Grand Prix Inferno» Федерации современного бодибилдинга и фитнеса, в котором приняли участие инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов и его ученик Павел Копаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.