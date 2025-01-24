Каширские управляющие компании отремонтировали несколько лифтов

В городском округе Кашира управляющие компании отремонтировали несколько лифтов, о неисправности которых сообщали жильцы.

О необходимости ремонта рассказали жители. Так, в середине декабря в управляющую компанию «Водоканал» обратились жильцы. Они проинформировали, что на Садовой 26 (корпус 2) в Кашире-2 перестал работать лифт.

Специалисты оперативно отреагировали на обращение. Начались поиски по специализированной организации. С одной из них заключили контракт. На данный момент представители компании выполнили часть ремонта. В частности, рабочие заменили ролики, вкладыши на кабине и башмаки на дверях.

«Поменяли 6 пускателей: двери, хода, большой малой скорости. На будущее заменим канатоведущий шкив и тросы», — рассказал заместитель директора подрядной организации Виктор Смирнов.

В обслуживании управляющих компаний в Кашире находится 47 лифтов. Из них 30 обслуживает «Жилресурс», а 17 — УК «ЖКХ без границ» и «Водоканал». Последняя компания добавила в свой штат специалистов, которые компетентны в вопросах ремонта лифтов. Кроме того, при необходимости приглашают подрядные организации.

«Мы создали аварийно-диспетчерскую службу для экстренного реагирования. Обучили персонал в специализированном центре. Сейчас у нас по штату 4 лифтера, которые уже работают в смену, 2 механика и ответственный по эксплуатации лифтового оборудования», — поделилась подробностями начальник участка управления многоквартирными домами МУП «Водоканал» Вера Михайленко.

В «Водоканале» сообщили о планах провести ремонт еще двух лифтов, расположенных в домах на улице Ленина 15/5. «УК ЖКХ без границ» отремонтирует объекты, которые находятся на Кржижановского 7. Специалисты приступят к реализации задач после того, как получат оборудование и комплектующие. Поставки ожидаются в ближайшее время.