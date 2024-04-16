Каширских активистов наградили во время выездного совещания общественной организации «Молодая гвардия Единой России»

5 апреля в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в очном формате состоялось совещание, в котором приняли участие руководители Регионального штаба и местных отделений МОРО МГЕР.

Мероприятие прошло насыщенно. Оно было разделено на несколько этапов. Первый был посвящен рабочим вопросам. Во-первых, участники совещания подвели главные итоги марта. Во-вторых, согласовали план и график работ на текущий ныне месяц.

Во время второго этапа уже в неформальной обстановке активисты первичного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» городского округа Кашира были награждены. Они активно занимаются организацией различных мероприятий, за что и получили памятные грамоты.

После совещания все участники мероприятия отправились в обзорную экскурсию по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». В монастырской трапезной Ново-Иерусалимского монастыря для посетителей был организован обед.