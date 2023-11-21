Каширских участковых поздравили с вековым юбилеем службы

В этом месяце исполнилось ровно 100 лет со дня организации службы участковых уполномоченных. Это люди, которые всегда работают «на земле» и одними из первых приходят на помощь жителям. Чтобы поздравить и сказать слова признательности тем, кто служит «и днем, и ночью», в Кашире организовали большой праздник.

Коллег с профессиональным праздником поздравил начальник ОМВД России по городскому округу Кашира полковник полиции Василий Троицкий. В первую очередь он пожелал надежного тыла, семейного благополучия, поддержки товарищей по службе и поблагодарил участковых за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

«Ответственность, возложенная на участкового уполномоченного полиции, требует твердости и решительности. От высокого профессионализма и грамотных действий участковых зависит порядок и покой граждан городского округа», - подчеркнул Троицкий.

Самые ответственные и достигшие наивысших результатов в службе сотрудники были удостоены наград, почетных грамот и подарков.