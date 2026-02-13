Каширский художник поделился процессом создания персонажей для «Мастера и Маргариты»

Петр Борисович Горшенин — уроженец Ожерелья, основатель и художественный руководитель студии «FX Design Group Int.», художник пластических спецэффектов. Его команда создала аниматронных персонажей для сериала «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко — в том числе культового кота Бегемота и летающего Борова.

По словам Горшенина, идея сделать Бегемота аниматронным возникла из желания обеспечить актерам реальное взаимодействие с персонажем: кот должен был получиться живым, ироничным и пластичным. В период, когда цифровые эффекты только начинали завоевывать киноиндустрию, студия выбрала ручной труд — этот проект стал первым в России опытом такого масштаба в области аниматроники, пластического грима и портретных муляжей.

Для сериала создали восемь ключевых аниматронных объектов: грача за рулем автомобиля, летающего Борова, Козлоногого, голову и туловище Берлиоза, эффект отрывания головы Бенгальского, кота Бегемота, пластический грим Марка Крысобоя, а также сцены бала с выходом мертвецов из камина.

Студия «FX Design Group Int.» участвовала более чем в 100 фильмах, среди которых «сНежный человек», «Последний богатырь: наследие», «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь».

Несмотря на жизнь в Москве, Горшенин часто приезжает в Каширу: по его словам, родные места дают ему вдохновение и помогают перезагрузиться.