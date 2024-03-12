Каширский краеведческий музей приглашает жителей и гостей округа на Масленицу

Народные гуляния — неотъемлемая часть Масленицы. Это один из самых старинных праздников, который помогает людям насытиться перед уходом на Великий пост. Традиционно в масленичную неделю пекут блины и сжигают чучело, чем провожают зиму и встречают весну. Отметить такой народный праздник приглашают в Каширский краеведческий музей.

Мероприятия в честь Масленицы проведут в музее 14 марта в 13.00. Посетители смогут стать участниками театрализованного тематического квеста «Русская старинная румяная да блинная». Событие обещает оставить посетителям массу положительных впечатлений. Для участия нужно записаться на праздничную программу. Сделать это можно по телефонам: 8(49669) 31 006 или 8(999) 834 85 40.