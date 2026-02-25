«Каширский рубеж 2026» помог выявить самых умелых молодых защитников

Празднование Дня защитника Отечества в Кашире ознаменовалось проведением масштабного военно-патриотического мероприятия «Каширский рубеж 2026». На территории городского парка собрались молодежные команды округа, чтобы доказать на деле свою выносливость и умение работать в связке. Соревнования стали не просто спортивным состязанием, а важным этапом воспитания ответственности и уважения к историческому наследию страны.

Участники, представлявшие Каширу и соседнее Ступино, столкнулись с комплексом серьезных испытаний. Программа включала проверку знаний по тактической медицине, прохождение полосы препятствий и отработку точности при метании учебных гранат.

Помимо соревновательной части, организаторы подготовили интерактивные зоны — дети и взрослые смогли проверить свои навыки в лазертаге. В напряженной борьбе за лидерство первое место завоевала команда средней школы №2 из подмосковного Ступино.

Торжественный финал ознаменовался церемонией награждения, которую провели представители Окской Казачьей общины и ветеранских организаций. Атаман Юрий Дорофеев и руководитель местного отделения «Боевого братства» Александр Серяпин отметили высокий уровень подготовки подрастающего поколения. Настоящим украшением праздника стало показательное выступление казаков, которые продемонстрировали филигранное владение шашкой и нагайкой. Как подчеркнули организаторы, такие встречи позволяют молодежи проявить лучшие качества — от силы духа до готовности защищать свои идеалы.