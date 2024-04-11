Каширский школьник Малов стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по праву

В заключительном этапе ВсОШ по праву сборная Московской области завоевала 35 дипломов. Олимпиада считается одной из престижных в России. Каждый год в интеллектуальном соревновании участвуют миллионы ребят из разных регионов.

В рамках олимпиады предложено продемонстрировать знания в 24 общеобразовательных предметах. Участниками могут стать школьники с 4 по 11 класс. ВсОШ состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Данила успешно прошел каждый из них.

Кашировского призера Данилу Малова подготовила учитель истории и обществознания Нелли Михайловна Жанайдарова. Администрация городского округа Кашира благодарит педагога и школьника за проделанную работу и желает всегда достигать самых высоких результатов на любых конкурсах.

Ранее мы сообщали, что пианистка из Каширы достойно выступила на концерте «Ступени к мастерству».