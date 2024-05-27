Каширский театр танца «Те самые» стал победителем отборочного тура фестиваля «Город танцует в парках»

Яркие номера представили коллективы из Каширы и Ступино, которые всегда готовы к экспериментам. Оценивали выступления руководитель проекта, Заслуженный артист РФ, режиссер, танцор, хореограф, киноактер Егор Дружинин и хореограф, танцор, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев. Эксперты уделили внимание каждому коллективу, указав на сильные и слабые моменты их номеров.

Каширский театр танца «Те самые» стал победителем отборочного тура. Наставником творческих ребят выступает Наталия Юхманова. Коллектив покорил зрителей и членов жюри композицией «Разгулялась».

«Выступление театра танца „Те самые“ было задорным, интересным, любопытным, необычным. Хороший музыкальный материал использовали. И технический уровень участников соответствует задуманному хореографом», — отметил Егор Дружинин.

Александр Могилев также высоко оценил выступление каширского коллектива.

«В композиции „Разгулялась“ мне понравилось все. Здесь была легкость без пафоса. И некое веселое хулиганство чувствовалось. Это как раз то, за что я люблю настоящих артистов», — отметил Александр Могилев.

Отборочный тур завершился выступлением участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы», которые транслирует ТНТ. В завершении мероприятия хореограф Галина Горбунова, специализирующаяся на направлении контемпорари, устроила мастер-класс.

Победитель отборочного тура фестиваля театр танца «Те самые» будет участвовать в грандиозном гала-концерте. Мероприятие состоится 7 сентября в Раменском городском округе.