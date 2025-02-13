Каширским школьникам рассказали про героев СВО и юных помощниках бойцов

Третьеклассникам школы №1 им. Героя Советского союза А.И. Выборнова провели «Урок мужества», где они узнали больше про защитников, служащих на СВО, а также о добровольческой деятельности.

Познавательную встречу для школьников провела руководитель Комитета семей воинов Отечества городского округа Кашира Наталья Николаевна Кульнева, известная под позывным «Мать полка». Она рассказала про героев СВО: своем сыне Николае Кульневе, а также погибшем при исполнении долга Юрии Паршеве, выпускнике школы №1.

В честь Паршева в учреждении открыта парта Героя, где установят мемориальную доску с информацией о бойце. Таким образом дети смогут узнавать и сохранять память о воинах, проявивших отвагу и самоотверженность на службе Родине.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Наталья Кульнева также рассказала про добровольческую деятельность, где принимают участие все неравнодушные, включая и детей. В качестве примера «Мать полка» привела свою юную помощницу с позывным «Коса». Это Полина Дудко из Уфы, которая в свои 10 лет открыла центр помощи бойцам «СВОи Родные» и пункт плетения сетей. Кроме того, она пишет стихи, высылает их военным или проводит выступления со своим творчеством в госпиталях, что помогает укреплять боевой дух участников спецоперации. Они в свою очередь благодарят девочку и посвящают ей песни.

Примечательно, что Полина и сама смогла рассказать о себе и добрых делах. На уроке представили ее видеообращение, а также записали ответ от каширских школьников. Вдохновленные реальными примерами мужества и доброты третьеклассники написали письма-поздравления воинам. Весь урок юные участники встречи задавали множество вопросов и получали развернутые ответы.