Каширским театралам к юбилею Пушкина презентуют уникальный спектакль

Уникальность постановки пьесы «Граф Нулин» в том, что в ней не будет главных и второстепенных ролей. Каждый из 25 участников мероприятия предстанет перед зрителями в роли главного персонажа.

Автором идеи выступила театральная студия «Фантазия» из Каширы. Руководитель «Фантазии» Валерия Иванова стала режиссером постановки пьесы, которую можно считать шуточной поэмой. В постановке приняли участие не только дети разного возраста, но и их родители.

Актеры театральной студии приглашают на премьеру постановки, которая анонсирована на март, зрителей любых возрастов. Место проведения — ДК им. Ленина.

«Наш спектакль может зацепить зрителя необычной режиссурой и игрой актёров. Для нас самих это в новинку. И как Валерия Иванова это видит, мы и попытаемся воспроизвести», — считает актриса «Фантазии» Марина Уткина.

Спектакль приурочен одновременно двум событиям нынешнего года: 225-летию со дня рождения писателя и поэта А.С. Пушкина и 130-летию со дня рождения советского актера Б.В. Щукина.

Занятия театральной студии «Фантазия» проходят в центре культурных инициатив в Доме культуры им. Ленина в Кашире-2.